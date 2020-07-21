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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (21.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Луцке террорист удерживает людей в автобусе уже более 9 часов. Министр МВД призвал журналистов быть осторожными с комментариями, чтобы не раздражать преступника; на одном из рынков Киева нашли два взрывных устройства; Верховная Рада собралась сегодня на внеочередную сессию. Депутаты снизили зеленый тариф и взялись за преференции для машиностроителей и за сортировку мусора.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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