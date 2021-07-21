Факты ICTV — Выпуск 18:45 (21.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украину в ближайшее время может накрыть новая волна эпидемии коронавируса; после аварии на химзаводе Ривнеазот по всей Украине проведут внеплановые проверки на химически опасных объектах; коммунальные тарифы за отопление и горячую воду с осени вырастут в столице и других городах на 30-40%.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.