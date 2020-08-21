Факты ICTV — Выпуск 18:45 (21.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина преодолела рубеж в 2 тыс. больных, красная зона увеличивается, количество коек уменьшается; немецкие врачи готовы отвезти Навального на лечение в Берлин; Лукашенко многолюдные митинги против себя называет заварушкой, устроенной Белым домом против России; в Днепре появилась самая экологичная и мощная ТЭС в Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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