Факты ICTV – Выпуск 18:45 (21.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: МВД решило разблокировать все перекрытые евробляхерами автодороги; у налога на выведенный капитал есть потенциал для роста экономики; хронология бурных событий Евромайдана.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-21
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