Факты ICTV – Выпуск 18:45 (21.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: газовый контракт с Россией, которые объемы, сроки, условия; Черновцы завалены мусором, в чем причина и когда город избавится от хлама; кодирования каналов на спутнике, как оставить любимые программы на телевизоре; уникальные ретро мотоциклы в частной коллекции.

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