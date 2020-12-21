Факты ICTV — Выпуск 18:45 (21.12.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в мире новый повод для паники, из-за нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании; НАБУ вручило подозрение первому заместителю председателя офиса президента Олегу Татарову; на Гавайях неожиданно проснулся крупнейший вулкан этих тихоокеанских островов.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2020-12-21
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