Факты ICTV – Выпуск 18:45 (22.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Давосе выступил Зеленский. Упрекнул мир за малую обеспокоенность ситуацией в Украине; смертельный вирус из Китая приближается к Украине. В России у двух человек подозревают заражение; Украина отмечает 101 год Соборности; у нас достаточно электроэнергии, но цены на нее растут. Власти призывают вмешаться НКРЭ.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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