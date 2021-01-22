Факты ICTV — Выпуск 18:45 (22.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: знали ли правоохранители о существовании доме престарелых в Харькове, где из-за пожара погибло 15 жителей; что надо сделать государству, чтобы деятельность нелегальных социальных установ вышла из тени; в Тернополе мужчина расстрелял из дробовика ребенка, который катался на санках.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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