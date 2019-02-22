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Факты ICTV – Выпуск 18:45 (22.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: закончился льготный период растаможки евроблях – что делается на таможне, есть ли ажиотаж; тысячи украинцев на грани смерти, новый закон буквально остановил трансплантации в Украине; Крещатик засыпало кирпичами. Огромная фура перевернулась прямо на главной улице столицы.

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