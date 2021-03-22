Факты ICTV — Выпуск 18:45 (22.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве не будут останавливать общественный транспорт на время локдауна, он будет курсировать с соблюдением санитарных норм и наполовину заполненным; насколько уместны выходные для вакцинации в всплеск эпидемии; клинические испытания AstraZeneca в Америке доказали ее безопасность, поэтому Европы восстанавливает отмененные прививки; одесские автодорожники обещают полноценно запустить мост через Хаджибейский лиман.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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