Факты ICTV — Выпуск 18:45 (22.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: взрыв в столичной многоэтажке, трое погибших, судьба двоих остается неизвестной — версии следствия; в Украине третий день подряд количество больных Covid-19 уменьшается; врачи и пациенты харьковской больницы радиационной защиты отказываются принимать больных коронавирусом; Зеленский пригрозил Ирану международными судами, если тот не вернет черные ящики сбитого самолета.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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