Факты ICTV – Выпуск 18:45 (22.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: центральная избирательная комиссия обработала почти 70% электронных протоколов парламентских выборов; в комитете избирателей Украины заявили, что нынешняя избирательная кампания стала одной из самых грязных за все время независимости Украины; партия Слуга народа впервые в истории Украины может получить большинство сама.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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