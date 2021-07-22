Факты ICTV — Выпуск 18:45 (22.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: США и Германия заявили, что Северный поток-2 таки достроят. Украина требует гарантий безопасности; Россия подала жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека по десяти пунктам. Среди них обвинения в катастрофе МН17; непогода наделала беды на Донбассе и затопила Одессу с Мелитополем; в Киеве обнаружили шесть инфицированных штаммом Дельта.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.