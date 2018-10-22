Факты ICTV – Выпуск 18:45 (22.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже через 10 дней газ для украинцев подорожает на 23%, автоматически поднимутся и другие коммунальные тарифы, к чему нам готовиться и почему не спасут субсидии; бывшего мужа гимнастки Лилии Подкопаевой Алексея Нагорного подозревают в сотрудничестве с российской ФСБ; водитель автобуса, который вез группу актеров Дизель шоу мог отвлечься от дороги, Марину Поплавскую сегодня похоронили в ее родном Житомире.

Опубликовано Октябрь, 22 в 19:52



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