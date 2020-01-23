Факты ICTV – Выпуск 18:45 (23.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинский завтрак в Давосе. Самые влиятельные люди планеты обсуждали перспективы Украины; президент Зеленский в Израиле должен поговорить с Путиным об освобождении пленных; государство наконец посчитало украинцев. Как это сделали без денег да еще и в электронном формате; последние новости с передовой; в Минздраве рассказали, опасен ли коронавирус в Украине; почему украинцы больше покупают новые машины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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