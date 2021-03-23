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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (23.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: впервые за всю пандемии в Украине умерло от коронавируса 333 человека; спешить ли прививаться тем, кто уже переболел коронавирусом; Германия продлила карантин до 18 апреля, а на Пасху закроют все на 5 дней; украинские молочники качеством продукции завоевали японский рынок, и на внутреннем вынуждены бороться с дешевым импортом, который вырос на треть.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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