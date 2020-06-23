Факты ICTV — Выпуск 18:45 (23.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: если бы Карпаты так беспощадно не рубали — таких страшных последствий стихии не было, на Прикарпатье и Буковине жертвенные и разрушительные наводнения, ливни будут продолжаться и дальше; после выходных снова всплеск и снова много смертей- за последние сутки более 800 новых случаев коронавируса, зато в Киеве ресторанам и кофейням позволили обслуживать клиентов внутри; спасатели завершили разбор завалов в разрушенном доме на Позняках. Взрыв газа унес 5 жизней, тела всех жертв найдены, теперь время решать где жить пострадавшим; к Путину на парад не приедут ни Меркель, ни Макрон, ни японский лидер, зато придут руководители Киргизии, Таджикистана и Узбекистана; карантинные каникулы на штрафы за коммуналку не означают разрешения не платить, общий долг потребителей более 63 млрд, коммунальщики обещают жесткие санкции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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