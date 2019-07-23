Факты ICTV – Выпуск 18:45 (23.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: бессрочное прекращении огня закончилось, оккупационная армия открыла огонь по ВСУ; встреча Президента Владимира Зеленского с силовиками, которые отчитываются о расследовании по делу убийства журналиста Павла Шеремета; Руслана Рябошапку рассматривают как одного из кандидатов на должность генпрокурора Украины, Дмитрий Разумков заверил, что амнистии боевикам не будет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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