Факты ICTV — Выпуск 18:45 (23.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: полтавский террорист отпустил заложника и убежал в лесополосу. Продолжается спецоперация; суд избрал меру пресечения луцкому террористу. Свой поступок Кривош назвал перфомансом; количество новых больных Covid-19 в Украине снова высокое; столичный автобусный парк номер 7 в упадке. О том, как автобусы распродают по запчастям — в эксклюзивном репортаже.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.