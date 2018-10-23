Факты ICTV – Выпуск 18:45 (23.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: отказали тормоза у подъемного крана в центре Киева и он давил все, что ему попало под колеса, всего 18 машин; газ больше дорожать не будет, обещает премьер Гройсман и гарантирует помощь всем нуждающимся; Факты поинтересовались темпами и эффективностью расследования скандала вокруг одного из ключевых контрразведчиков СБУ Семочко.

Опубликовано Октябрь, 23 в 19:49



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