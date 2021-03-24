Факты ICTV — Выпуск 18:45 (24.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Кипр с 1 апреля открывает границу для украинцев, пока мы в красной зоне; за отсутствие масок в людных местах штраф; ловким застройщикам не дают спокойно спать Печерские склоны Киева, борьба идет за каждый квадратный метр; как в Украине работают теплицы и почему импорт овощей преобладает в супермаркетах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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