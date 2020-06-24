Факты ICTV — Выпуск 18:45 (24.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент требует раз и навсегда решить проблему наводнений на западе, чтобы ежегодно не терять людей и деньги, однако раз и навсегда не получится, вырубленный лес так быстро не растет; скандал со шведским мебельным гигантом IKEA, оказывается буковые стулья за неполные 400 грн IKEA делает из нелегальной украинской древесины; в Украине снова рекордное количество больных коронавирусом; ЕС не планирует открывать границы для украинцев с 1 июля, однако, списки стран будут пересматривать каждые две недели.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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