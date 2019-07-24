Факты ICTV – Выпуск 18:45 (24.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой сейчас относительно спокойно, за минувшие сутки была одна провокация; эксклюзивное интервью Александра Данилюка; украинец обогнул планету за 280 дней и может попасть в книгу рекордов Гиннеса; Борис Джонсон официально станет премьер-министром Великобритании – заменит Терезу Мэй.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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