Факты ICTV — Выпуск 18:45 (24.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Шмыгаль рассказал, увеличатся ли цены на газ, отопление и горячую воду; коронавирус в Украине и мире; ситуация на передовой; на Херсонщине украинские военные тренировались в стрельбах из Буков и других ракетных комплексов; российская ЦИК утвердила результаты парламентских выборов; украинскую ленту подали на премию Оскар.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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