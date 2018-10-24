Факты ICTV – Выпуск 18:45 (24.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как получить субсидию на коммуналку? И кому помощь от государства не светит; травля ребенка в школе родителями и учителями. А все потому, что мама девочки не согласились платить деньги в фонд класса; они выбрали Украину, но вынуждены выживать в тех условиях, которые им предоставили. Как живется вынужденным переселенцам.

Опубликовано Октябрь, 24 в 20:01



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