Факты ICTV — Выпуск 18:45 (24.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине снова более семи тысяч инфицированных и резко увеличилось количество госпитализаций; что нужно взять на участок, как голосовать в условиях карантина и как будет проходить опрос президента; 75 лет ООН. Как создали Организацию Объединенных Наций и почему сейчас ее называют неэффективной; медицина и безопасность — сильные стороны Винницы.

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