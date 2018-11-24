Факты ICTV – Выпуск 18:45 (24.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия – большая угроза для мира, чем террористическая группировка Исламское государство; закрыта Эйфелева башня, перекрыты дороги и разгон демонстрантов водометами. Во Франции не прекращаются протесты против подорожания горючего; отравиться, вдыхая воздух. Нормы загазованности превышают лимит в шесть раз.

Опубликовано Ноябрь, 24 в 20:19



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