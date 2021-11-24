Факты ICTV — Выпуск 18:45 (24.11.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: только с вакциной или тестом. В желтой зоне изменили правила работы общественных заведений; вакцина и лекарства против коронавируса будут в виде спреев. Как продолжаются последние испытания; Украина укрепляет границу с Беларусью, чтобы не допустить миграционный кризис.
Смотрите также выпуск фактов ICTV за 15:45.
2021-11-24
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