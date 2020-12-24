Факты ICTV — Выпуск 18:45 (24.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: локдаун не отменят, но праздновать новогоднюю ночь ресторанам позволили; план Швеции по коллективному иммунитету не сработал. Граждане критикуют правительство за большое количество смертей; Киев заполонили нелегальные парковщики. Собирают деньги в самых известных местах, а власть как будто не видит; на передовой ранены двое наших армейцев.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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