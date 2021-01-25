Факты ICTV — Выпуск 18:45 (25.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: локдаун закончился. Как его пережили украинские предприниматели; провал вакцинации, высокие тарифы на коммуналка и кнопкодавство — Верховная Рада начинает новый политический сезон; погода ухудшается. В каких регионах будет подтопления, а где прогнозируют снежные заносы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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