Факты ICTV – Выпуск 18:45 (25.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в государственной измене подозревают Владимира Замана – генерал-полковника, главу Генштаба Украины 2012-2014; МВД представило онлайн платформу, где будут зафиксированы все нарушения и злоупотребления процесса выборов; лучший фильм года по версии премии Оскар – Зеленая книга.

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