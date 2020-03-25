Факты ICTV — Выпуск 18:45 (25.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля. Кабинет министров продлил карантинные мероприятия по всей стране; коронавирус. Какие симптомы должны вас насторожить? И алгоритм действий, если вы заподозрили у себя инфекцию; как ухаживать за помещением и личными вещами, чтобы Covid-19 не проник в ваш дом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV по 15:45.

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