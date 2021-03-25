Факты ICTV — Выпуск 18:45 (25.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в аэропорту Борисполь ожидают самолет из Китая, который привезет вакцину; Украина почти вся стала красной, за сутки более 16 тыс. новых инфицированных; бывшему депутату Семенченко объявлено подозрение за создание незаконного военного формирования; пандемия кардинально изменила наши потребительские привычки.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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