Факты ICTV — Выпуск 18:45 (25.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: полицейские пытали и насиловали женщину-свидетеля; правительство планирует повысить цену на электроэнергию для населения в угоду монополисту; в восьми областях карантин пока не ослабили; в Киеве, Харькове и Днепре заработало метро. Какие правила и много ли людей; наихудшая ситуация с Covid в США, Бразилии и России.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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