Факты ICTV – Выпуск 18:45 (25.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинские силовики задержали российский танкер, который участвовал в захвате наших моряков в Керченском проливе, Кремль возмущен; в разгар сбора зерновых на дорогах ловят тысячи нарушителей и собирают миллионы штрафов; украинские города закрывают домовые мусоропроводы которые нарушают все санитарные нормы; премьер рассказал, когда Украина будет готова к отопительному сезону.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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