Факты ICTV — Выпуск 18:45 (25.07.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: школы готовятся работать с первого сентября. Какие новые правила вводят; в Украине снова возросло количество новых больных Covid-19. Цифра приближается к рекордной; попал в больницу с Covid, а умер от инсульта. В Харькове 39-летнего харьковчанина отказались принимать специализированные медучреждения.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-07-25
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