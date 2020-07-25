Факты ICTV — Выпуск 18:45 (25.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: школы готовятся работать с первого сентября. Какие новые правила вводят; в Украине снова возросло количество новых больных Covid-19. Цифра приближается к рекордной; попал в больницу с Covid, а умер от инсульта. В Харькове 39-летнего харьковчанина отказались принимать специализированные медучреждения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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