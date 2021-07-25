Факты ICTV — Выпуск 18:45 (25.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новая украинская медаль на Олимпиаде в Токио — бронзовую награду завоевал наш фехтовальщик Игорь Рейзлин; Covid в Токио распространяется, несмотря на безпрецендни мероприятия, на Львовщине 3 случая Дельты; свободу газону, жаркое лето редактирует правила скашивания и ухода за травой, не надо ее коротко стричь, не бойтесь пустить в газон клевер, ромашку или люпин; закрытая Европа, Covid и новые авиарейсы спровоцировали арабский всплеск туризма в Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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