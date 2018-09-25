Факты ICTV – Выпуск 18:45 (25.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: одесская полиция задержала трех подозреваемых в покушении на местного активиста Олега Михайлика; закрытый бизнес и прочные кровные связи – именно так работает такси в Греции; вас продали вместе с жильем, а вы не знали – скандал с квартирами винницких военнослужащих.

Опубликовано Сентябрь, 25 в 19:43



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