Факты ICTV – Выпуск 18:45 (25.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Олег Сенцов – первый в истории украинец, который стал лауреатом премии Сахарова, решение Европейского парламента; в Азовское море зашли два российских военных корабля, пограничники называют ситуацию угрожающей; Владимир Гройсман испытал железнодорожный экспресс из Киева в аэропорт Борисполь, уже в ноябре он будет доставлять пассажиров в аэропорт всего за полчаса.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-25
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