Факты ICTV – Выпуск 18:45 (25.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Олег Сенцов – первый в истории украинец, который стал лауреатом премии Сахарова, решение Европейского парламента; в Азовское море зашли два российских военных корабля, пограничники называют ситуацию угрожающей; Владимир Гройсман испытал железнодорожный экспресс из Киева в аэропорт Борисполь, уже в ноябре он будет доставлять пассажиров в аэропорт всего за полчаса.

Опубликовано Октябрь, 25 в 19:02



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