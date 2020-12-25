Факты ICTV — Выпуск 18:45 (25.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус в Украине и мире; ситуация на передовой; более 200 военных стали на защиту офицеров, подозреваемых по делу о катастрофе АН-26 под Чугуевом; как отмечают Рождество в разных странах во время пандемии; как правильно сортировать мусор и куда можно сдавать отходы.

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