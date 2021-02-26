Факты ICTV — Выпуск 18:45 (26.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Минздраве сообщили, нашли ли в Украине мутировавшие штаммы коронавируса; в стране продолжается третий день вакцинации; День сопротивления российской оккупации Крыма; президент Владимир Зеленский выступил с обращением; в Харькове за четыре года допотопный онкоцентр превратили в передовой.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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