Факты ICTV — Выпуск 18:45 (26.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе обострения, днем погибло четверо наших защитников, ранены два; Минздрав призывает быстро вакцинировать пожилых людей; Эмануэль Макрона призывает Европу увеличить производство вакцин, чтобы противостоять России и Китаю, которые используют свои препараты, как политическое оружие.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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