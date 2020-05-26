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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (26.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: суд избрал меры полицейским, которые пытали и насиловали женщину; за прошедшие сутки в Украине рекордное количество смертей от Covid; в Харькове снова скандал. Власти решили ремонтировать за миллионы дорогу, которую только что восстановили; 6 лет от первого боя за ДАП; май в Украине рекордно холодный и дождливый. Как погода повлияла на урожай.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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