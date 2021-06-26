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Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (26.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: поваленные столбы и деревья, обесточивание, разбиты летние площадки кафе и травмированы люди — непогода в Украине; ограничено движение на трассе в аэропорт Борисполь. И это во время летних отпусков. Как добраться в аэропорт с наименьшими проблемами; самим обустроить лагерь, надеть палатку и приготовить пищу. Городских детей асфальта в лагере вблизи Черкасс воспитывают как настоящих казаков.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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