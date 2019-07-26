Факты ICTV – Выпуск 18:45 (26.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Окружном суде Киева продолжаются обыски; секретная информация с Рейтерс, Россия хочет изменить условия газового контракта с Украиной; Виталий Кличко против, главе КГГА не нравится идея президента его уволить и устроить досрочные местные выборы; в Николаеве презентовали обновленные БТРы; в Харькове не могут справиться с вандалами.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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