Факты ICTV — Выпуск 18:45 (26.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте ранены семь военных, один в тяжелом состоянии; Япония начинает испытания лекарства от коронавируса; депутаты хотят изменить налоговый кодекс; в Украине научились производить экологические пакеты, которые за несколько месяцев разложатся в природе; Украина сближается с Китаем; в топах вузов — университеты Киева и Львова.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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