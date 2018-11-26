Факты ICTV – Выпуск 18:45 (26.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент изменил указ о военном положении; Верховная Рада собралась на заседание, чтобы утвердить военное положение; мир призывает Россию прекратить агрессию и освободить украинских моряков.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-26
Теги: Факты 18.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.