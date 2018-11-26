Факты ICTV – Выпуск 18:45 (26.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент изменил указ о военном положении; Верховная Рада собралась на заседание, чтобы утвердить военное положение; мир призывает Россию прекратить агрессию и освободить украинских моряков.

Опубликовано Ноябрь, 26 в 19:39



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