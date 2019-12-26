Факты ICTV – Выпуск 18:45 (26.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Нафтогаз и Газпром начали финальные переговоры о транзите газа; станут ли украинские газовые хранилища европейским хабом; в Харькове готовятся огласить приговор трем обвиняемым в теракте; цены на бензин продолжают падать.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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