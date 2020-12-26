Факты ICTV — Выпуск 18:45 (26.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине уменьшилось количество новых инфицированных, а вот госпитализаций еще очень много; в Европу уже завезли вакцину, все страны ЕС начинают прививки против коронавируса; черкасские врачи разработали специальный комплекс упражнений восстановления после коронавируса; Елена Зеленская дала первое за год интервью.

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