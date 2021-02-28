Факты ICTV — Выпуск 18:45 (27.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пожар в Черновцах в больнице для больных Covid, есть жертвы; уже третий день в Украине более 8 тыс. инфицированных. Самая худшая ситуация на Прикарпатье; семь лет без родины. В Фактах истории крымских татар, которые за тысячу километров продолжают бороться за родной Крым; на передовой снова раненый; в Киеве 10 тыс. человек митинговали в поддержку Стерненка.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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