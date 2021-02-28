Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (27.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пожар в Черновцах в больнице для больных Covid, есть жертвы; уже третий день в Украине более 8 тыс. инфицированных. Самая худшая ситуация на Прикарпатье; семь лет без родины. В Фактах истории крымских татар, которые за тысячу километров продолжают бороться за родной Крым; на передовой снова раненый; в Киеве 10 тыс. человек митинговали в поддержку Стерненка.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (28.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (28.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (27.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (27.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (26.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (26.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (26.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (26.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (26.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (26.02.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (26.02.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (26.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (26.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (26.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (25.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (25.02.2021)
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка